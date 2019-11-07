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شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال (11) فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال (11) فلسطينياً
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، (11) مواطناً من الضفة، بينهم شقيقان وفتى.

وقال نادي الأسير في بيان: إن أربعة مواطنين، جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررون وهم: معتصم تيسير سمارة (45 عاماً)، وشقيقه عدنان (35 عاماً)، ومصطفى عمر بدير (34 عاماً)، ومحمد منذر الزرعي (21 عاماً).

ومن مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: أنس صلاح المساعيد (17 عاماً)، وعمر خالد المساعيد (33 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن موسى علي خريوش بني عودة من بلدة طمون، وثلاثة آخرين من محافظة نابلس وهم: كريم عجعج، وأحمد الخراز، وأحمد لبادة، ومواطن آخر من بلدة حلحول شمال الخليل، وهو محمود جواد الواوي، وهو أسير سابق. 

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت بالأمس الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اُعتقل المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاماً)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.

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