عربي

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مصادر حكومية أردنية، توقعت إجراء تعديل وزاري، اليوم الخميس، في حكومة عمر الرزاز؛ ليكون التعديل الرابع لها.

وأوضحت الوكالة، وفق مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنه يتوقع أن يجري التعديل الرابع على حكومة الرزاز اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين إلى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة، والتي تعقد الأحد المقبل.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الرزاز يفصل الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب، بحسب صحيفة (الغد) الأردنية.

وتشير التوقعات إلى أن يطال التعديل بين ثماني إلى تسع حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 إلى 12 وزيراً غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.

وأفادت المصادر، أنه من المتوقع خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين، فضلاً عن توقعات بدخول شخصيتين ممن لم يتولوا الوزارة سابقاً لحقيبتين خدميتين.

وقالت المصادر: إن الرزاز "أجرى إجراءات التعديل الوزاري وسط سرية وتكتم شديدين، فيما شهد مشهد التعديل مزيداً من الضبابية، بعد أن سيطر على المشهد عدد كبير من القوائم المرشحة عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتوقع بأن يحسم التعديل ظهر اليوم".

وأكدت المصادر، أنه من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد ظهر اليوم الخميس.

ولفتت المصادر إلى أن الرزاز التقى عدة شخصيات بعيداً عن الأضواء، الفترة الماضية، للاستطلاع وتشكيل تصور أكثر وضوحاً، مؤكدةً أن الوزارات السيادية لن يطالها التغيير والتبديل.

وكان أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعد أقل من أربعة أشهر على تشكيلها، وغادر في هذا التعديل عشرة وزراء ودخل سبعة جدد، ودمجت ست وزارات، وتم استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.

وأجري التعديل الثاني، بعد حادثة البحر الميت التي قتل فيها نحو 21 شخصاً معظمهم طلاب، والتي قدم على إثرها وزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار استقالتهم من الحكومة.

وجاء التعديل الثالت بداية العام الجاري، بعد نحو سبعة شهور من تشكيلة للحكومة.

أخبار ذات صلة

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

مصر والسودان وأثيوبيا يُصدرون بياناً مشتركاً بشأن سد النهضة

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء

شاهد: صور وتفاصيل جديدة حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

شاهد: صور وتفاصيل جديدة حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

يديعوت: الاتصالات بين إسرائيل والإمارات مُتقدمة

يديعوت: الاتصالات بين إسرائيل والإمارات مُتقدمة

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للإمارات للمرة الرابعة

إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للإمارات للمرة الرابعة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

تربية الخليل و&#34;فلسطين التقنية خضوري&#34; بالعروب توقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج &#34;التربية الإعلامية&#34;

تربية الخليل و"فلسطين التقنية خضوري" بالعروب توقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج "التربية الإعلامية"

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال (11) فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال (11) فلسطينياً

مستشار نتنياهو: الاستيطان بالضفة الغربية &#34;تحقيق لوعد إلهي&#34;

مستشار نتنياهو: الاستيطان بالضفة الغربية "تحقيق لوعد إلهي"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: أجواء صافية بوجه عام ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية بوجه عام ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الرئيس يُدين حادث جرش ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن

الرئيس يُدين حادث جرش ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب

(أمان) يوصي بضرورة تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة لسلطة الأراضي

(أمان) يوصي بضرورة تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة لسلطة الأراضي

منوعات

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

شاهد: ردود مفاجئة لحلا شيحة على أسئلة شخصية

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ&#34;الصلاة&#34;

هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ"الصلاة"

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ&#34;علا الفارس&#34;

رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ"علا الفارس"

شاهد: وفاة الفنان المصري (هيثم أحمد زكي) بشكل مفاجئ

شاهد: وفاة الفنان المصري (هيثم أحمد زكي) بشكل مفاجئ

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

عربي

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء

رئيس وزراء عربي سابق يرفض المُثول أمام القضاء

شاهد: صور وتفاصيل جديدة حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

شاهد: صور وتفاصيل جديدة حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

يديعوت: الاتصالات بين إسرائيل والإمارات مُتقدمة

يديعوت: الاتصالات بين إسرائيل والإمارات مُتقدمة