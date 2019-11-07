وكالة: تعديل وزاري بحكومة عُمر الرزاز اليوم

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مصادر حكومية أردنية، توقعت إجراء تعديل وزاري، اليوم الخميس، في حكومة عمر الرزاز؛ ليكون التعديل الرابع لها.



وأوضحت الوكالة، وفق مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنه يتوقع أن يجري التعديل الرابع على حكومة الرزاز اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين إلى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة، والتي تعقد الأحد المقبل.



وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الرزاز يفصل الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب، بحسب صحيفة (الغد) الأردنية.



وتشير التوقعات إلى أن يطال التعديل بين ثماني إلى تسع حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 إلى 12 وزيراً غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.



وأفادت المصادر، أنه من المتوقع خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين، فضلاً عن توقعات بدخول شخصيتين ممن لم يتولوا الوزارة سابقاً لحقيبتين خدميتين.



وقالت المصادر: إن الرزاز "أجرى إجراءات التعديل الوزاري وسط سرية وتكتم شديدين، فيما شهد مشهد التعديل مزيداً من الضبابية، بعد أن سيطر على المشهد عدد كبير من القوائم المرشحة عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتوقع بأن يحسم التعديل ظهر اليوم".



وأكدت المصادر، أنه من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد ظهر اليوم الخميس.



ولفتت المصادر إلى أن الرزاز التقى عدة شخصيات بعيداً عن الأضواء، الفترة الماضية، للاستطلاع وتشكيل تصور أكثر وضوحاً، مؤكدةً أن الوزارات السيادية لن يطالها التغيير والتبديل.





وكان أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعد أقل من أربعة أشهر على تشكيلها، وغادر في هذا التعديل عشرة وزراء ودخل سبعة جدد، ودمجت ست وزارات، وتم استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.



وأجري التعديل الثاني، بعد حادثة البحر الميت التي قتل فيها نحو 21 شخصاً معظمهم طلاب، والتي قدم على إثرها وزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار استقالتهم من الحكومة.



وجاء التعديل الثالت بداية العام الجاري، بعد نحو سبعة شهور من تشكيلة للحكومة.

رام الله - دنيا الوطن