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قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري

قيس سعيد يوجه رسالة للرئيس الجزائري
قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إلى الجزائر، اليوم الخميس، حاملا رسالة من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.

قالت رئاسة الحكومة التونسية، إن الشاهد يزور الجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرة إلى أن سيلتقي الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، بحسب صحيفة (الخبر) الجزائرية.

وأوضح بيان للحكومة أن الشاهد سيلتقي ابن صالح وسيسلمه رسالة خاصة من الرئيس قيس سعيد، الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة المقبلة.

ولفت البيان إلى أن هذه الزيارة الزيارة الرسمية تستمر لمدة يوم واحد، وتؤكد الطابع المتميز للعلاقات الأخوية بين تونس والجزائر والإرادة القوية للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتضامنة والمستديمة".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد، قبل انتخابه، بأن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة.

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