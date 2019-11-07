أردوغان يكشف مصير عائلة البغدادي المُعتقلة بتركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصير عائلة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الذي قتل الشهر الماضي، والتي اعتقلت في تركيا مؤخراً.





وقال أردوغان: إن تركيا تعمل على نقل أفراد أسرة زعيم تنظيم الدولة، الذين قُبض عليهم إلى مراكز الترحيل، مشيراً إلى أنهم سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل التركية.



وأوضح أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، أن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وفرت فرصة مهمة لنا لرؤية الأصدقاء الحقيقيين لبلادنا.







رام الله - دنيا الوطن