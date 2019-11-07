إسرائيل تزعم: استقالة كرينبول بسبب "الفساد ورحلاته مع العشيقة"

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس قرر تنحية المدير العام لـ (أونروا) بيير كرينبول، في أعقاب النتائج المرحلية، التي توصلت إليها هيئة التحقيق الداخلي التابعة للأمم المتحدة، وفي أعقاب ذلك أعلن كرينبول استقالته نهائيًا.



وحسب زعم الصحيفة، فإنه وفقاً للنتائج، يرتبط كرينبول شخصياً بقضايا الفساد التي حدثت في الوكالة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رحلاته مع عشيقته في جميع أنحاء العالم على حساب المنظمة، وأعلن غوتيريس عن تعيين كريستيان ساندرز، مديرًا عامًا مؤقتًا لـ (أونروا) حتى يتم الانتهاء من التحقيق.



وأضافت: "يعد تعليق عمل المدير العام للأونروا خطوة استباقية في كل ما يتعلق بالعلاقات بين الأمم المتحدة والوكالة، التي تنتقدها إسرائيل منذ سنوات عديدة، وخلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها كبار المسؤولين في مكتب غوتيريس مع شخصيات مؤيدة لإسرائيل، والتي كشفت عنها "يسرائيل هيوم" سابقاً، انتقدت هذه الشخصيات عمل الوكالة، وقالوا، من بين أمور أخرى، "ليس لدينا أي فكرة عما يحدث في هذه الوكالة."



وتابعت: "على مدار عقود من الزمن، تمتعت (أونروا) بدعم قوي من الأمم المتحدة، ويرجع الفضل في ذلك، إلى حد كبير، إلى دعم ما يسمى بـ "كتلة عدم الانحياز"، التي يعتبر الصراع ضد إسرائيل أحد راياتها الأساسية، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ضعفت قوة الوكالة، بعد أن توقفت إدارة ترامب عن التبرع لها وقوضت شرعيتها".





وأكملت: "كما بدأت دول أخرى تتساءل أيضًا عما يحدث في المنظمة، وكان هناك تطور مهم يتمثل في التحقيق الذي أجرته شبكة الجزيرة، والذي كشف عن الفساد في الوكالة، وبالتالي أمر غوتيريس بإجراء تحقيق داخلي".

رام الله - دنيا الوطن