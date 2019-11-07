شاهد: صور وتفاصيل جديدة حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

نشرت وكالة (رويترز) للأنباء، صوراً لزوجة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره، وذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة زعيم التنظيم.





وحسب الوكالة، فقد أفاد مسؤولو الأمن الأتراك، بأن الصورة الأولى لزوجة البغدادي، وتدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي،

مشيرين إلى أنها عرّفت نفسها للسلطات التركية على أنها "رانيا محمود".



صورة المرأة الثانية تعود لرسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة من العمر (65 عاماً)، والتي كانت تعيش مع زوجها وأبنائها الخمسة بالقرب من مدينة أعزاز على الحدود التركية، والثالثة لزوجها الذي لم يكشف عن اسمه.



اللافت أن مسؤولاً في الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، أعلن أن رسمية عواد، شقيقة البغدادي، كانت تعيش وأسرتها في شمال غرب سوريا كلاجئين بوثائق وأسماء مزورة، وأنهم وصلوا قبل نحو ستة أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية، حيث تم القبض عليهم خلال حملة أمنية.









ويأتي اعتقال زوجة وشقيقة البغدادي وصهره من قبل "قوات تركية" في سوريا، بعد وقت قصير من القضاء على البغدادي إثر عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في محافظة إدلب في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

زوجة البغدادي

صهر البغدادي

شقيقة البغدادي وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن سلطات بلاده، اعتقلت زوجة البغدادي "ولم تثر ضجة" بهذا الشأن، وأنها اعتقلت أيضاً "شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".ويأتي اعتقال زوجة وشقيقة البغدادي وصهره من قبل "قوات تركية" في سوريا، بعد وقت قصير من القضاء على البغدادي إثر عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في محافظة إدلب في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطن