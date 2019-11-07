مستشار نتنياهو: الاستيطان بالضفة الغربية "تحقيق لوعد إلهي"

للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة، وفق وكالة (سبوتنك).



اعتبر عازر، أن "عودة اليهود للاستيطان في الضفة الغربية ليست نقمة أو لعنة، وإنما نعمة لجميع سكان المنطقة؛ والدعوة غير المبررة لإخلاء المستوطنات، هي دعوة للتدمير والفوضى".



وأضاف أن "قيامة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل (في إشارة تلمودية إلى فلسطين التاريخية) هي تعبير مباشر عن تحقيق الوعد الإلهي"، وحث الصحفيين الإنجيليين على محاربة "أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية"، علماً بأن القانون الدولي والمعاهدات الدولية، تنص جميعها على عدم شرعية وقانونية المستوطنات، حسب وصفه.



يأتي ذلك ضمن الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس)، التي تشمل حملة تعبئة دولية لدبلوماسيين دوليين وممثلين وأعضاء في الكونغرس؛ لدعم تمرير قرارات تدين حركة المقاطعة، وصحفيين أجانب لتحفيزهم على نشر معلومات مغلوطة حول مبادئ الحركة ومنطلقاتها.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رؤوفين عازر: إن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "تحقيق لوعد إلهي".جاءت تصريحات عازر، الذي يعمل مستشاراً سياسياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي