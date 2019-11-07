يديعوت: الاتصالات بين إسرائيل والإمارات مُتقدمة

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن الاتصالات بين إسرائيل والإمارات متقدمة، الأمر الذي يتيح للإسرائيليين زيارة الإمارات بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020، مع افتتاح معرض (إكسبو) الدولي.



وحسب الصحيفة، فقد أكد مصدر في الإمارات، أمس، أن دخول الإسرائيليين خلال مدة المعرض، التي تستمر لستة شهور، سيكون تجربة أولية، يدرس الطرفان في نهايتها السماح بدخول السائحين بشكل دائم.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي، وصف بأنه مقرب من السلطة في الإمارات، قوله: إن إمكانية زيارة سائحين إسرائيليين إلى الإمارات، هي خطوة أخرى في تطبيع العلاقات بين البلدين.



وتشير تقديرات المصدر الأميركي إلى أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل البحرين، سوف تحذو حذو الإمارات، وتفتح أبوابها أمام الإسرائيليين.



ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترسل وفوداً رياضية وعلمية إلى الإمارات، مبينةً أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلال استقباله الطلاب، الذين شاركوا أولمبياد الروبوت العالمي في دبي، قد قال: إن زيارتهم لدبي "لم تكن محض صدفة، وإنما تعكس ما هو فوق سطح الماء"، مضيفاً أن "هناك تيارات تحصل تحت الماء".



وقال: إن إسرائيل أقامت علاقات مع دول كثيرة "بسبب التكنولوجيا والقدرات ضد عدو مشترك"، على حد تعبيره.



وكتبت الصحيفة، إن إسرائيل والإمارات تتعاونان منذ مدة طويلة في مجالات التكنولوجيا والاستخبارات والسايبر، إضافة إلى "وجود عدول مشترك للطرفين، هو إيران".



كما أشارت إلى وجود ممثلية إسرائيلية في أبو ظبي، تعمل داخل وكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة، وأنه من غير المستبعد أن يؤدي السماح بدخول السائحين الإسرائيليين إلى تطوير العلاقات بين الطرفين، وبضمن ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.



وكتبت أيضاً أن "الإمارات تنتظر وصول السائحين الإسرائيليين، وتنشر في الشبكات الاجتماعية، منذ يوم أمس، تغريدات تُرحب بوصولهم".

رام الله - دنيا الوطن