أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس، السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2019، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.49 شيكل.



الدينار الأردني: 4.92 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.87 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.