شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية بوجه عام ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية بوجه عام ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح  شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-18 25-18 25-18 بيت لحم 25-18 25-18 25-18
رام الله والبيرة 24-17 24-17 24-17 طولكرم 30-20 30-20 30-20
نابلس 27-19 27-19 27-19 قلقيلية 30-20 30-20 30-20
جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 25-18 25-18 25-18
طوباس 29-20 29-20 29-20 روابي 26-19 26-19 26-19
الخليل 25-17 25-17 25-17 غزه 29-21 29-21 29-21
أريحا 35-23 35-23 35-23 خانيونس 29-21 29-21 29-21
الأغوار الشمالية 33-21 33-21 33-21 رفح 30-20 30-20 30-20

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