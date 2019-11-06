الرئيس يدين حادث جرش ويؤكد الوقوف إلى جانب الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة جرش الأردنية، اليوم الأربعاء، وأدى إلى إصابة 8 من السياح الأجانب والضباط بجروح نتيجة تعرضهم للطعن.



وأكد الرئيس وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، في محاربة هذه الاعتداءات الآثمة، وملاحقة كل الخارجين عن القانون، وفق (وفا).



وأثنى الرئيس عباس، على العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والأردن، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للأردن الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.



وكان المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني، قال إن مجموعة من السياح تعرضوا للطعن في مدينة جرش، وأن حصيلة الإصابات بلغت اربعة اردنيين، منهم ضابطا صف من مديرية الامن العام ودليل سياحي وسائق حافلة، اضافة الى ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة سويسرية، موضحا أن جميع الإصابات متوسطة باستثناء أحد ضباط الصف والسائحة المكسيكية يعانيان من إصابات بالغة.