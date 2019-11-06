شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب
فؤاد الشوبكي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعادت الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي من مستشفى برزلاي الى سجن النقب.

وقالت الهيئة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشوبكي كان يشتكي منذ مدة طويلة بألم في عينيه، وطالب مرارا بإجراء عملية، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت تماطل في إجرائها له وتقديم العلاج اللازم، الى أن نقلته صباح اليوم الى مشفى برزلاي لإجرائها.

يُشار إلى أن اللواء فؤاد الشوبكي هو أكبر المعتقلين سنًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يبلغ من العمر 81 عاما، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فؤاد الشوبكي منذ عام 2006، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ويعاني من أمراض في المعدة، وتعرض للإهمال الطبي المتعمد كغيره من المعتقلين.

يشار إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية كانت قد قررت في ايلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم المعتقل "الشوبكي" لتصبح 17 عاما بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهر أيار/ مايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد.

 

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