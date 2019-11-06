كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

نقلت قناة (CNN) الأمريكية، عن مسؤول في الفصائل المتواجدة في الشمال السوري، قوله: إن رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون شمالي سوريا كلاجئين بوثائق مزورة.



وأوضح مسؤول في الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، أن رسمية عواد، شقيقة زعيم أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون في شمالي سوريا كلاجئين بوثائق مزورة وأسماء مختلفة.



وأضاف: "شقيقة البغدادي وعائلتها وصلوا إلى أعزاز في شمال سوريا قبل نحو ستة أشهر، وكانوا يندمجون مع العدد الكبير من النازحين داخليا في المنطقة".



وأشار إلى أن ما أسماه "الجيش الوطني السوري" مستمر في البحث عن قيادات "داعش" التي تحاول الاختباء بين النازحين.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.



وقال أردوغان، في خطاب بأنقرة، "البغدادي قام بالقضاء على نفسه، والولايات المتحدة شنت حملة إعلامية بشأن ذلك، ونحن قمنا باعتقال زوجته ولكن لم نثر أية ضجة".



وتابع الرئيس التركي، "قمنا كذلك باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.





رام الله - دنيا الوطن