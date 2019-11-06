أول تصريح من ترامب على مفاوضات سد النهضة

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه التقى مع مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، اليوم الأربعاء، لحل الخلاف بشأن سد النهضة.



كتب ترامب في تغريدة عبر (تويتر): "التقيت للتو مسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة، واحد من أكبر المنشآت التي يتم بناؤها حاليا في العالم، اللقاء مضى جيدا، والمناقشات ستستمر خلال اليوم".



وأرفق ترامب مع تغريدته صورة تجمعه بوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، المجتمعون حاليا في واشنطن لبحث الخلاف المتصاعد حول سد أزمة سد النهضة.



وبحث وزير الخارجية المصرية، سامح شكري وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أمس الثلاثاء، في واشنطن، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية وأزمة سد النهضة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثي الذي دعت واشنطن لعقده بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد شكري خلال اللقاء "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار والأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة".