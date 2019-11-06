عربي

إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للإمارات للمرة الرابعة

إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للإمارات للمرة الرابعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعاد المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، اليوم الأربعاء، انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات لولاية رابعة.

وقالت وكالة (وام) الإماراتية: إن المجلس الأعلى للاتحاد "جدد الثقة" في آل نهيان "رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعرب المجلس، حسب الوكالة، عن "عميق ثقته في القيادة الرشيدة" لرئيس الدولة، معتبرا أن النهج الذي يتبعه يعزز "دعائم نهضة" البلد و"مكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

ويتولى آل نهيان، البالغ 71 عاما من عمره، منصب رئيس الدولة الإمارتية منذ 15 عاما حيث انتخب لأول مرة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، يوم الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر 2004.

ويقضي الدستور الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد أمام عدسات وسائل الإعلام إلا في حالات نادرة منذ إصابته بجلطة أوائل عام 2014.

وجرى الظهور العلني الأخير، الذي تم تسجيله من قبل وسائل الإعلام، يوم 9 أيار/مايو 2019، حينما استقبل رئيس الإمارات في قصر البطين بأبو ظبي كبار المسؤولين في البلاد بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي ظل هذا الوضع، يمثل شقيق الرئيس الإماراتي، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإمارات في المحادثات والاجتماعات على المستوى الأعلى.  

أخبار ذات صلة

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

تفاصيل اللحظات الأخيرة لصدام: رفض مقابلة ابنته.. وهذا ماقاله عندما رأى المشنقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لصدام: رفض مقابلة ابنته.. وهذا ماقاله عندما رأى المشنقة

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب

الاحتلال يعيد الأسير المسن فؤاد الشوبكي من مشفى برزلاي لسجن النقب

(أمان) يوصي بضرورة تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة لسلطة الأراضي

(أمان) يوصي بضرورة تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة لسلطة الأراضي

الرئيس عباس يرحب بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الرئيس عباس يرحب بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الوزير أبوسيف يفتتح مكتبة أم الخير في مسافر يطا

الوزير أبوسيف يفتتح مكتبة أم الخير في مسافر يطا

شاهد: وضع حجر الأساس للمركز الأوروبي الفلسطيني لمعالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية

شاهد: وضع حجر الأساس للمركز الأوروبي الفلسطيني لمعالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية

شاهد: الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي تفاصيل اعتقالها بالسجون الإسرائيلية

شاهد: الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي تفاصيل اعتقالها بالسجون الإسرائيلية

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر &#34;إيرز&#34;

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر "إيرز"

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

كشف معلومات جديدة عن حياة شقيقة البغدادي في سوريا

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الولايات المتحدة تُعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي