شؤون فلسطينية

حنا ناصر يؤكد للرئيس عباس تسليم نسخة من رسالته لحركة حماس

حنا ناصر يؤكد للرئيس عباس تسليم نسخة من رسالته لحركة حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، للرئيس محمود عباس، أنه سلم نسخة من رسالته الموجهة للجنة الانتخابات لحركة حماس.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وفق وكالة (وفا). 

واستمع الرئيس عباس، من رئيس لجنة الانتخابات لشرح حول المشاورات التي يقوم بها من أجل تذليل العقبات أمام عقد الانتخابات، مؤكداً على أهمية مواصلة لجنة الانتخابات جهودها لعقد الانتخابات.

ويذكر، أنه وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيجتمع، مساء اليوم الأربعاء، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وقيادة حركة فتح بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن الاجتماع سيبحث المشاورات الأخيرة التي أجراها حنا ناصر، أمس الثلاثاء، مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وأضافت المصادر: "الرئيس عباس سيستمع من حنا ناصر إلى إجابات حركة حماس والفصائل بشأن إجراء الانتخابات والرسالة التي حملها حنا ناصر لحركة حماس والفصائل بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات والحوار الوطني".

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عباس، طلب من حركة حماس عبر حنا ناصر كتاباً خطياً بموقفها من إجراء الانتخابات، لافتةً إلى أن حماس لم تقدم إجابات واضحة في اللقائين الأول والثاني اللذين عقدا بمدينة غزة بحضور الفصائل.

يذكر، أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اجتمع ثلاث مرات مع قيادة حركة حماس والفصائل بقطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.

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