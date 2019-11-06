شؤون فلسطينية

الوزير أبوسيف يفتتح مكتبة أم الخير في مسافر يطا

الوزير أبوسيف يفتتح مكتبة أم الخير في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، مكتبة في مدرسة بنات أم الخير الثانوية، إحدى مدارس مديرية التربية والتعليم الواقعة في مسافر يطا، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومديريتها في يطا ومحافظة الخليل، ونائب أمين سر إقليم يطا وضواحيها محمد أبو زهرة وأعضاء الإقليم ومنطقة البادية التنظيمية، ورئيس مجلس قروي أم الخير.

وقال أبو سيف:"إن أكثر المشاهد التي شدتني ونعتز ونفتخر بها هو طالبات المدرسة اللواتي استقبلننا وهن يرفعن العلم الفلسطيني في البادية، وسط هذا الحضور الشعبي والمؤسساتي المهيب".

وأضاف أبو سيف، أن الوزارة، ورئيس الوزراء، حريصون على دعم صمود جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وخاصة في المناطق المهددة، آملاً أن يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المكتبة.

وأوضح أن الوزارة بدعمها المكتبة بمئات الكتب ومن الصندوق الثقافي، الذي أسسته الوزارة، وتشرف عليه من أجل دعم المبادرات الثقافية في جميع أماكن التواجد الفلسطيني.

بدورها، رحبت مديرة المدرسة، جمانة أبو سنينة بالحضور، وشكرت كل الشركاء، لاسيما وزارة الثقافة على دعمها المكتبة، والتي سيستفيد منها الطلبة والباحثون.

وقال مدير تربية وتعليم يطا ياسر صالح، خلال كلمته: "هم يهدمون ونحن نبني" في إشارة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات هدم لمنازل ومنشآت في مدينة يطا في اللحظة ذاتها التي يتم فيها افتتاح مكتبة ثقافية في مدرسة بنات أم الخير، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني، وأن افتتاح مكتبة في البادية، ومكتبات أخرى في المناطق المعرضة للمصادرة، هو أكبر رد على محاولات الاحتلال البائسة لكسر إرادتنا، وشكر مدير التربية الأيادي البيضاء، التي تعاونت في إنجاز هذه المكتبة المهمة.

ومن جانبه، رحب أبو زهرة بوزير الثقافة، وجميع الحضور، مؤكداً أهمية المكتبة، شاكراً جميع من ساهم في إنجازها، ومثمناً الدعم والاهتمام الذي تقدمه وزارة الثقافة لمدينة يطا، كما أوصى الإقليم بأهمية زيادة الدعم للمشاريع الثقافية في يطا.

وتحتوي المكتبة على كتبً ومراجع ثقافية في مختلف المجالات، كما وتخلل الحفل فقرات فنية، منها الشعر والدبكة الشعبية والكورال.

هذا وتوجه أبو سيف لمنزل الأسير المحرر جميل عوض؛ لتقديم التهاني له بمناسبة نيله الحرية، بعد قضاء 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان في استقباله، حشد من عائلة الأسير، ومؤسسات وأهالي المدينة.

كما استقبل إقليم يطا، أبو سيف في مقر الإقليم بحضور أبو زهرة والقائد الفتحاوي أبو علي يطا، وعدد من القيادات الفتحاوية، حيث تم تكريم الوزير من قبل الإقليم.

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