شاهد: وضع حجر الأساس للمركز الأوروبي الفلسطيني لمعالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية





وتعتبر هذه المنشأة النوعية لمعالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية الأولى بهذا المستوى، حيث ستساهم في الحد من التأثيرات السلبية والضارة لتلك المخلفات.





ويهتم المشروع بالمعالجة السليمة للمخلفات الإلكترونية، والذي يُعد قطاعاً ناشئاً في فلسطين؛ ولكنه غير رسمي، ويتم من خلال المشروع، وضع حد لحرق النفايات الكهربائية والإلكترونية.







رام الله - دنيا الوطنتم اليوم وضع حجر الأساس للمركز الأوروبي- الفلسطيني، لمعالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية في بلدة إذنا بمحافظة الخليل، وذلك بحضور محافظ الخليل، جبرين البكري، ورئيس سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، وممثلي الاتحاد الأوروبي.