فصيل بالمقاومة لحسين الشيخ: تصريحاتك بشأن الانتخابات "غير مسؤولة"

عقبت حركة المجاهدين، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بشأن الانتخابات الفلسطينية، والذي

وصف الدعوة للحوار الوطني بحوار (طرشان).



وقال مؤمن عزيز، عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين: إن وصف حسين الشيخ الدعوة للحوار الوطني بحوار (طرشان) تصريح غير مسؤول، والكل الوطني يعرف جيداً من عطل الحوارات والاتفاقيات السابقة.



وأوضح عزيز، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أن إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات وبرنامجها دون التوافق الوطني، هو تعزيز لسياسة التفرد والاقصاء.



وأضاف عزيز: "كان الأجدر برئيس السلطة، أن يدعو للقاء وطني جامع ومقرر لإعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية والاتفاق على ترتيب بيتنا الفلسطيني، لمواجهة التحديات والمؤامرات، ونعتبر أن إجراء الحوار بعد صدور المرسوم الرئاسي يفرغه من مضمونه، ويعزز حالة التجاهل للتوافق الفلسطيني".



وتابع: "نؤكد أن الحوار الوطني الشامل المبني على التوافق والشراكة، هو المدخل الرئيسي للاتفاق على آليات الانتخابات وبرنامجها، وليس العكس".

رام الله - دنيا الوطن