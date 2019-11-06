اشتية: نُريد تسجيل كافة الأراضي بفلسطين لتثبيت حقوق أصحابها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "نريد تسجيل كافة الأراضي في فلسطين؛ لتثبيت حقوق أصحابها، ومع نهاية العام سننهي تسجيل 1.2 مليون دونم".





وأضاف اشتية، في تصريح له عبر (فيسبوك): "ندافع عن حقوقنا المائية للحفاظ عليها، ونسعى إلى أن تصل المياه لكل بيت فلسطيني حتى نهاية العام المقبل".



وتابع اشتية: "اليوم وقعنا اتفاقيتين بحوالي 14 مليون دولار، الأولى مع البنك الدولي لدعم مشروع تسجيل الأراضي، والثانية مع هولندا لتحسين الخدمات في قطاع المياه والمياه العادمة في الضفة وغزة".





رام الله - دنيا الوطن