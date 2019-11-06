فتح: حماس منعت فعالية افتتاح صورة الشهيد عرفات وسط غزة

قالت حركة (فتح): إن حركة (حماس) منعت فعالية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي كانت مقررة بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.



وقال القيادي في الحركة، منير الجاغوب، عبر (فيسبوك): "حماس تمنع فعالية افتتاح صورة الشهيد ياسر عرفات، المقرر تنظيمها غداً الخميس في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة".



ولم يصدر عن حركة فتح، أي تفاصيل بشأن أسباب المنع أو الجهة التي أبلغتهم بذلك، حيث كان من المقرر مشاركة قيادات من حركة فتح بالفعالية.











رام الله - دنيا الوطن