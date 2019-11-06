العالول: الانتخابات بمرسوم رئاسي واحد وبقانون النسبية الكاملة

وبيَن العالول، أن محافظة الخليل، هي صاحبة الثقل الأكبر والأكثر تأثيراً في الانتخابات، وينبغي على حركة فتح، أن تبحث في الوسائل الأفضل في كيفية التواصل مع المواطنين، واستعادة التفافهم حول الحركة.



رافق المحافظ البكري أبو جهاد العالول في جولة ميدانية في البلدة القديمة، والمناطق المغلقة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك للاطلاع عن كثب على ما يعانيه المواطنون في تلك المناطق، جرّاء انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وبدأت الجولة من منطقة الرأس، مروراً بأحياء السلايمة، ووادي الحصين وجابر، باتجاه الحرم الإبراهيمي.



رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، أن الانتخابات استحقاق للشعب الفلسطيني، الذي يمثل الحكم بشأن الوضع الداخلي، مضيفاً: "هي الطريق إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بإجرائها في الضفة وقطاع غزة والقدس".جاء ذلك، خلال استقبال محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، نائب رئيس حركة فتح، بمقر المحافظة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ونائب المحافظ خالد دودين.وأضاف العالول: "هذه الانتخابات ستكون بمرسوم رئاسي واحد، وبأن تسير على أساس قانون النسبية الكاملة، وفق القانون الأساسي الفلسطيني"، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض إجراءها.