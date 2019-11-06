شؤون فلسطينية

شاهد: الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي تفاصيل اعتقالها بالسجون الإسرائيلية

شاهد: الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي تفاصيل اعتقالها بالسجون الإسرائيلية
جزء من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي، اليوم الأربعاء، في فيديو، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع الأسرى والذل الذي يتعرضون له.

ووصفت هبه مشاعرها الانفعالية، وتأثرها بالأسر، قالت "لا أشعر بالحرية ما دام الأسرى والأسيرات يتعرضون للتعذيب منذ 71 سنة".

وقد أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سراح الأردنيين المحتجزين لديها منذ آب/ أغسطس الماضي، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. 

 

أخبار ذات صلة

اشتية: نُريد تسجيل كافة الأراضي بفلسطين لتثبيت حقوق أصحابها

اشتية: نُريد تسجيل كافة الأراضي بفلسطين لتثبيت حقوق أصحابها

فتح: حماس منعت فعالية افتتاح صورة الشهيد عرفات وسط غزة

فتح: حماس منعت فعالية افتتاح صورة الشهيد عرفات وسط غزة

العالول: الانتخابات بمرسوم رئاسي واحد وبقانون النسبية الكاملة

العالول: الانتخابات بمرسوم رئاسي واحد وبقانون النسبية الكاملة

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر &#34;إيرز&#34;

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر "إيرز"

اجتماع يبحث آليات تحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين برام الله

اجتماع يبحث آليات تحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين برام الله

وزراء الكهرباء العرب يؤكدون على ضرورة ربط الكهربائي الأردني والمصري مع فلسطين

وزراء الكهرباء العرب يؤكدون على ضرورة ربط الكهربائي الأردني والمصري مع فلسطين

مستوطنون يحاولون الاعتداء على نائب رئيس حركة &#34;فتح&#34; ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها

مستوطنون يحاولون الاعتداء على نائب رئيس حركة "فتح" ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

اجتماع يبحث آليات تحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين برام الله

اجتماع يبحث آليات تحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين برام الله

مستوطنون يحاولون الاعتداء على نائب رئيس حركة &#34;فتح&#34; ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها

مستوطنون يحاولون الاعتداء على نائب رئيس حركة "فتح" ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

شاهد: فلسطينيون يرفعون يافطة كبيرة لـ&#34;عرفات&#34; وسط غزة استعداداً لإحياء ذكرى رحيله

شاهد: فلسطينيون يرفعون يافطة كبيرة لـ"عرفات" وسط غزة استعداداً لإحياء ذكرى رحيله

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن