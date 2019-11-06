شاهد: الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي تفاصيل اعتقالها بالسجون الإسرائيلية







رام الله - دنيا الوطنتحدث الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي، اليوم الأربعاء، في فيديو، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع الأسرى والذل الذي يتعرضون له.ووصفت هبه مشاعرها الانفعالية، وتأثرها بالأسر، قالت "لا أشعر بالحرية ما دام الأسرى والأسيرات يتعرضون للتعذيب منذ 71 سنة".وقد أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سراح الأردنيين المحتجزين لديها منذ آب/ أغسطس الماضي، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.