الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

صور تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن دولة قطر، أبلغت حركة حماس في قطاع غزة، استئناف صرف المنحة القطرية الشهرية لسكان القطاع.



وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنه سيستمر صرف المنحة القطرية الشهرية لسكان قطاع غزة في الأشهر المقبلة، ولن تتوقف خلال الشهر الجاري.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن تقارير عربية، أن السفير القطري، محمد العمادي، أبلغ حركة حماس خلال زيارته الأخيرة بعدم قدرة قطرعلى تجديد إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال العام المقبل.



وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن حماس، أبلغت العمادي، أن منع تجديد المنحة القطرية، سيكون سبباً للتصعيد والانفجار في وجه إسرائيل، لأنها المسؤول الرئيسي عن حصار القطاع.