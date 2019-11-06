حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر "ايرز"

أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن حدث

استثنائي في غلاف غزة، طُلب على أثره من مستوطني إحدى المستوطنات في شمال قطاع غزة البقاء في المنازل.



وأفاد موقع ( حدشوت بتاخون سدي) أن حظر التجول جاء بعد هروب أحد سكان قطاع غزة الذي كان من المفترض أن يعود إلى القطاع من معبر (بيت حانون/ إيرز) في اتجاه المستوطنة.









رام الله - دنيا الوطن