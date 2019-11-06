رام الله: اجتماع يبحث آليات العمل لتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين

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رام الله - دنيا الوطن

بحث اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بين جهاز الضابطة الجمركية والادارة العامة لضريبة الاملاك بوزارة المالية، في مدينة رام الله، وضع آليات العمل المشترك للبدء بتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين بدفعها.



وحضر الاجتماع من الضابطة وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية): مدير ادارة المكافحة والتفتيش المقدم لطفي ناصر، ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المقدم إبراهيم عياش، ومدراء المديريات بالمحافظات الشمالية للجهاز، ومن وزارة المالية: مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل، ومدراء الدوائر لضريبة الأملاك في الضفة الغربية.



وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي، للبدء بتحصيل هذه الضريبة، لرفد خزينة الدولة، والتي تعود بالفائدة لأبناء شعبنا من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطن.