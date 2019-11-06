عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على نائب رئيس حركة "فتح" ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها

مستوطنون يعتدون على نائب رئيس حركة "فتح" ومحافظ الخليل ورئيس بلديتها
نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها العالول والبكري وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

وكان أبو سنينة استقبل العالول في دار البلدية، بحضور البكري وأمين سر إقليم حركة "فتح" وسط الخليل عماد خرواط، وأمين سر إقليم حركة "فتح" شمال الخليل هاني جعارة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية.

وأطلع أبو سنينة الوفد على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبينا احتياجات المدينة، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان.

 وأوضح أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وشكر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، على اهتمامها بالمناطق المغلقة، مؤكدا أنّ المجلس البلدي وطواقم البلدية لا يألون جهدا في خدمة أبناء شعبهم بكافة أماكن تواجدهم.

من جانبه، أعرب العالول عن سعادته من تمكن البلدية من إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في المناطق المغلقة، وأشار إلى أنّ زيارة المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات يعتبر واجبا وطنيا للاطلاع على حياة سكانها وأوضاعهم واحتياجاتهم، مبينا أنه سينقل صورة الوضع إلى سيادة الرئيس، وحاجة المنطقة الماسّة إلى طرق لضمان وصولهم بسهولة إلى منازلهم.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

الإعلام الإسرائيلي: استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر &#34;ايرز&#34;

حظر تجول بمستوطنات شمال غزة بعد هروب فلسطيني من معبر "ايرز"

رام الله: اجتماع يبحث آليات العمل لتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين

رام الله: اجتماع يبحث آليات العمل لتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين

وزراء الكهرباء العرب يؤكدون على ضرورة ربط الكهربائي الأردني والمصري مع فلسطين

وزراء الكهرباء العرب يؤكدون على ضرورة ربط الكهربائي الأردني والمصري مع فلسطين

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر مساءً ويُطالب حماس بكتاب خطي بشأن الانتخابات

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر مساءً ويُطالب حماس بكتاب خطي بشأن الانتخابات

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

شاهد: فلسطينيون يرفعون يافطة كبيرة لـ&#34;عرفات&#34; وسط غزة استعداداً لإحياء ذكرى رحيله

شاهد: فلسطينيون يرفعون يافطة كبيرة لـ"عرفات" وسط غزة استعداداً لإحياء ذكرى رحيله

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

رام الله: اجتماع يبحث آليات العمل لتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين

رام الله: اجتماع يبحث آليات العمل لتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

شاهد: الاحتلال يُفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن