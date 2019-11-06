الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر مساءً ويُطالب حماس بكتاب خطي بشأن الانتخابات





وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن الاجتماع سيبحث المشاورات الأخيرة التي أجراها حنا ناصر، أمس الثلاثاء، مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.





وأضافت المصادر: "الرئيس عباس سيستمع من حنا ناصر إلى إجابات حركة حماس والفصائل بشأن إجراء الانتخابات والرسالة التي حملها حنا ناصر لحركة حماس والفصائل بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات والحوار الوطني".





وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عباس طلب من حركة حماس عبر حنا ناصر كتاباً خطياً بموقفها من إجراء الانتخابات، لافتةً إلى أن حماس لم تقدم إجابات واضحة في اللقائين الأول والثاني اللذين عقدا بمدينة غزة بحضور الفصائل.





يذكر أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر اجتمع ثلاث مرات مع قيادة حركة حماس والفصائل بقطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.





وفي وقت سابق، كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقائها بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، أمس، وذلك بحضور الفصائل الفلسطينية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وفدها برئاسة حنا ناصر التقى قيادة حماس في غزة لاطلاعها على نتائج لقاءها مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله يوم الأحد الموافق 3/11/2019 والتي تم خلالها اطلاع الرئيس على مدى التقدم الحاصل في مشاورات اللجنة بشأن ملف الانتخابات العامة.

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع مع حركة حماس أشار الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة الى الإرادة السياسية التي أبداها الرئيس لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وحرصه على انجاحها، وهو نفس الحرص الذي أبدته حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية".



وتابع البيان: "تطرق الدكتور ناصر خلال الاجتماع الى الرسالة التي استلمتها اللجنة يوم الاثنين 4/11/2019، والموجهة من السيد الرئيس محمود عباس الى رئيس لجنة الانتخابات، والى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب السياسي لحركة حماس حول رؤية الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكريس الحياة الديمقراطية وانهاء الانقسام، على قاعدة احترام نتائج الانتخابات، والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة، واستعداده لعقد حوار بين الفصائل بعد اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات.



وأكمل البيان: "كما التقى رئيس اللجنة مع عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بحضور حركة حماس، وأعلمهم باستعداد الرئيس لعقد حوار بين الفصائل بعد اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة، بديلاً عن عقد هذا الحوار قبيل اصدار المرسوم وفق طلب الفصائل الفلسطينية".



واستطرد البيان: "بهذا الصدد أشار الدكتور ناصر الى أهمية البناء على التقدم الذي أنجز في ملف الانتخابات العامة، وبذل الجهود من أجل تذليل جميع الصعوبات، لضمان أن تجري العملية الانتخابية على قاعدة المشاركة الواسعة، ووفق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية والحرية، واستعداد اللجنة الدائم للمساهمة في الحفاظ على المناخ الإيجابي المحفز لإنجاز ملف الانتخابات العامة".



يذكر بأن اللجنة قامت الأسبوع الماضي بعدة مشاورات مع كافة الفصائل والقوى الوطنية، وتمكنت من احراز تقدم ملموس بالتفاهمات التي شكلت أرضية مناسبة لعودة المسار الديمقراطي في فلسطين، من أهمها التوافق على اجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) غير المتزامنة، وفق مرسوم رئاسي واحد يحدد فيها موعدي الاستحقاق الانتخابي. وكذلك توافق الجميع على مبدأ الانخراط في العملية الانتخابية، لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام وصولا الى استعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن.







خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع، مساء اليوم الأربعاء، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وقيادة حركة فتح بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.