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إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر

إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برصاص الاحتلال ببلدة بيت أمر
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم، الفتى عمرو عرفات زعاقيق (17 عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الظهر المحاذية لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالماط على الشاب زعاقيق، واعتقلته ونقلته لجهة غير معلومة دون معرفة طبيعة الإصابة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رامي رفيق العلامي (17 عاما) من البلدة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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