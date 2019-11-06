بسبب جولات التصعيد..إضافة 20 مليون شيكل لمراكز الدعم النفسي بمستوطنات غلاف غزة





وأضافت: أن هذه الخطوة تأتي بسبب جولات التصعيد المتكررة بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي.





يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر الجمعة الماضية، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متوسطة.





ويقول الجيش: إن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف.





رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على ميزانية إضافية، بمبلغ 20 مليون شيكل لمراكز الدعم النفسي في مستوطنات غلاف غزة.