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بمسعى لحل الأزمة السياسية.. بدء جلسة مفاوضات ثالثة بين (أزرق أبيض) و(الليكود)

بمسعى لحل الأزمة السياسية.. بدء جلسة مفاوضات ثالثة بين (أزرق أبيض) و(الليكود)
رام الله - دنيا الوطن
بدأ طاقما التفاوض عن حزبي (أزرق أبيض)، و(الليكود) اليوم الأربعاء، اجتماعاً لهما، للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يحرز أي تقدم في اللقاءين الآخريْن، فيما سيعقد غداً لقاء بين  (أزرق أبيض)، و(إسرائيل بيتنا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا ويؤيد عدد من رؤساء أحزاب تحالف اليمين، اقتراح زميلهم اريه درعي، إجراء انتخابات لرئاسة الوزراء فقط، يتنافس فيها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بدون حل (كنيست).

ويدعم هذه الفكرة رئيس حزب (العمل)، عامير بيرتس أيضا،
ومن جهته قال مقرب من نتنياهو: إن الاقتراح سخيف، لأن من سيتم انتخابه سيبقى بحاجة إلى أغلبية في (كنيست)، مضيفاً أن بيرتس نفسه سبق وأعلن انه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو حتى وإن فاز.

من جهته، قال الوزير من حزب (الليكود)، زئيف الكين صباح اليوم: إن حزبه مستعد للقيام بعدة تنازلات منها تبني الصيغة التوافقية التي اقترحها الرئيس ريفلين متهماً (أزرق أبيض) بعدم تقديم ولو تنازل واحد 

ويشار إلى أن هناك أمام غانتس أسبوعين لإكمال عملية تشكيل الحكومة، وإذا لم يفلح في هذه المهمة، فإن التفويض سيعود إلى (كنيست) لمدة 21 يوماً، حيث سيكون باستطاعة أي نائب أن يحاول الحصول على تواقيع أغلبية 61 نائباً، ليقدمها إلى الرئيس الإسرائيلي، وفي حال عدم خصول ذلك، فإن (كنيست) ستُحل مرة أخرى، وستجرى جولة ثالثة من الانتخابات .

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