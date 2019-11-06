"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

وطالب عوني أبو غوش أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، القوى والفصائل بما فيه حركة حماس عدم التوقف أمام القضايا الشكلية، لأن معركة الانتخابات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.





ورحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بدعوة الرئيس محمود عباس المتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ، باعتبارها المدخل الجدي والحقيقي لإنهاء حالة الانقسام، كما أنها حق قاتوني ودستوري ووطني، لممارسة أبناء شعبنا حقهم بالحياة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة.



وأكد أبو غوش في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن موقف جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ينطلق من الدعوة لاإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي، وبفترات زمنية محددة، وعلى اساس قانون النسبية الكاملة باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وأن تجرى بالعاصمة القدس وقطاع غزة، والضفة الغربية.



ونوه أن معركة الانتخابات بالعاصمة القدس هي الأساس، وعلى أن تأخذ منحى آخر وموقفاً جدياً يختلف عما كان عليه الامر بالسابق ، داعيا المجتمع الدولي لموقف صريح وواضح، وأن تعطيل حكومة الاحتلال للانتخابات بالقدس أمر وارد، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة، بعيدا عن لغة البيانات التي اعتاد عليها.



وقال أبو غوش: بالأصل وموقفنا أن يصدر المرسوم باتجاه الانتخابات، تليه دعوة القوى والفصائل لطاولة حوار وطني لتعزيز وتهيئة الاجواء امامها، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية،وبكل نزاهة وشفافية، والتأكيد على احترام نتائج العملية الديمقراطية.



رام الله - دنيا الوطن