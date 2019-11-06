شؤون فلسطينية

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه وتسجيل الأراضي من هولندا والبنك الدولي، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء.

ووقع الاتفاقية الأولى رئيس مجلس إدارة تنظيم قطاع المياه، محمد أبو رمضان، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، لتحسين الخدمات في قطاع المياه والمياه العادمة.

ووقع الاتفاقية الثانية وزير المالية شكري بشارة، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، لصالح سلطة الاراضي من اجل دعم مشروع تسجيل الأراضي في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "نثمن دعم هولندا لقطاع المياه في فلسطين لأهميته، خاصة في ظل سرق اسرائيل لمياهنا، ونحرص كل الحرص على كل قطرة مياه في أرضنا".

وأضاف اشتية: "ندافع عن حقوقنا المائية للحفاظ عليها، وتوفير ما يحتاجه المواطن الفلسطيني من مياه، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، ونسعى لان تصل المياه لكل بيت فلسطيني حتى نهاية العام القادم".

وتابع رئيس الوزراء: "نشكر البنك الدولي على هذه المنحة لصالح سلطة الأراضي وبالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، فالأرض في فلسطين ليست عقارا ولكن هي الوطن، وتسجيلها يأتي ضمن مشروعنا بإقامة دولتنا على حدود عام 1967".

واستدرك اشتية: "نأمل أن يتم الانتهاء من تسجيل كافة الاراضي في فلسطين لتثبيت حقوق أصحابها، ومع نهاية العام سيتم إنهاء تسجيل 1.2 مليون دونم، فالرئيس ابو مازن يولي اهتمامه بهذا المشروع، لارتباطه بالأرض وصمودنا ومشروعنا الوطني".


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