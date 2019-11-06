عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جيش الاحتلال.



وأضاف: أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن عمليات الاقتحام أصبحت شبه يومية، وسط مضايقات من جنود الاحتلال التي تصل الى اغلاق الموقع الأثري أمام المواطنين في بعض الأحيان.