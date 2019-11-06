وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية





ويضم المبنى مختبرات وزارة الزراعة الخاصة بالبيطرة وفحص الأعلاف والتربة والري ووقاية النبات.



وأشار زيارة الى أن هذا المختبر سيحدث نقلة نوعية والذي من شأنه أن ينهض بقطاعات الزراعة في قطاع غزة و تحسين جودة الإنتاج النباتي و الحيواني و الحفاظ على الأمن والسلامة في المنتجات الزراعية في المجتمع الفلسطيني.



و شكر زيارة دولة الكويت حكومة وبرلماناً وشعباً على استمرار دعمهم اللامحدود لفلسطين على كافة الاصعدة.



وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان، إلى أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون لولا جهود الأخوة في المكتب الوطني و وزارة الزراعة و وزارة الإسكان والأشغال العامة و الدعم المتواصل من الحكومة الفلسطينية لفريق العمل والقائمين عليه.



رام الله - دنيا الوطندعا وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة اليوم الأربعاء، أصحاب الدفيئات الزراعية في قطاع غزة للتوجه غداً، لبنك فلسطين لاستلام الدفعة النهائية من المنحة الكويتية، وفق ما جاء في صفحة الوزارة عبر موقع (فيسبوك).من جهة أخرى، أعلن زيارة، اليوم، عن طرح عطاء إنشاء مبنى مختبرات وزارة الزراعة المركزية في قطاع غزة وتزويده بالأثاث والأجهزة، و ذلك بتمويل من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و بإدارة المكتب الوطني للإعمار.