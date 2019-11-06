شؤون فلسطينية

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها
مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين
خاص دنيا الوطن
نفى مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، قد منعته من دخول أراضيها.

وقال حسين لـ"دنيا الوطن": إن ما حدث هو أن كان لا بد أن يحضر مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، والذي يتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويُعقد في دبي، وبدورهم الإمارتيون أرسلوا فيزا عادية لحضور المؤتمر، وهذه الفيزا يجب أن تكون وفق الأصول الدبلوماسية، وليست عادية.

وأوضح أن السلطات الإماراتية سعت أن تحل هذه المشكلة، لكن لم يكن الوقت مُتاحًا نظرًا لوجود يومين إجازة هما الجمعة والسبت، والسفر لا بد أن يتم يوم السبت، مضيفًا: "نتيجة لذلك لم يسعفنا الوقت لحضور المؤتمر بسبب هذه الإجازات".

وذكر، أن ما نُشر عبر الإعلام غير صحيح، والسلطات الإماراتية لم تمنعه من دخول أراضيهم، لكن هي ملاحظات قُدمت والوقت داهم الجميع.

وكانت وسائل إعلام، تحدثت في وقت سابق، بإن دولة الإمارات، لم تصدر "تأشيرة دخول"، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر الفقه الإسلامي الذي يعقد على أراضيها.

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج