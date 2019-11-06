حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين

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خاص دنيا الوطن

نفى مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، قد منعته من دخول أراضيها.



وقال حسين لـ"دنيا الوطن": إن ما حدث هو أن كان لا بد أن يحضر مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، والذي يتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويُعقد في دبي، وبدورهم الإمارتيون أرسلوا فيزا عادية لحضور المؤتمر، وهذه الفيزا يجب أن تكون وفق الأصول الدبلوماسية، وليست عادية.



وأوضح أن السلطات الإماراتية سعت أن تحل هذه المشكلة، لكن لم يكن الوقت مُتاحًا نظرًا لوجود يومين إجازة هما الجمعة والسبت، والسفر لا بد أن يتم يوم السبت، مضيفًا: "نتيجة لذلك لم يسعفنا الوقت لحضور المؤتمر بسبب هذه الإجازات".



وذكر، أن ما نُشر عبر الإعلام غير صحيح، والسلطات الإماراتية لم تمنعه من دخول أراضيهم، لكن هي ملاحظات قُدمت والوقت داهم الجميع.



وكانت وسائل إعلام، تحدثت في وقت سابق، بإن دولة الإمارات، لم تصدر "تأشيرة دخول"، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر الفقه الإسلامي الذي يعقد على أراضيها.