شؤون فلسطينية

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018
رام الله - دنيا الوطن
أوصى مركز المعلومات الصحي الفلسطيني بوزارة الصحة في تقريره الصادر عن صحة الأم للعام 2018 باستمرار برامج المتابعة والرعاية الصحية للسيدات ما بعد الولادة، وتعزيز الزيارات المنزلية لهن.

مؤشرات صحية

وتناول التقرير أهم المؤشرات الصحية لصحة الأم في قطاع غزة بهدف التعرف على واقع صحة المرأة في قطاع غزة وتزويد صناع القرار بالمعلومات، واظهر التقرير أن نسبة السيدات بعمر الانجاب (15_49) بلغت 24.1% من مجموع سكان قطاع غزة، في حين بلغ معدل الخصوبة 3.7 مولود لكل سيدة بعمر الانجاب، وتقدم خدمات تنظيم الاسرة للسيدات من خلال 39 مركز رعاية صحية أولية.

وأشار التقرير بأن الوسيلة الأكثر استخداما من قبل المستفيدات الجدد بعيادات تنظيم الأسرة في قطاع غزة (مراكز وزارة الصحة، ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين) هي اللولب بنسبة 39.7% يتبعها الأقراص 27.4% من مجموع وسائل تنظيم الأسرة.

ونوه التقرير أن الخدمات المقدمة لرعاية الحوامل تقدم من خلال 48 مركز تابع لصحة الأم والطفل حيث بلغ عدد السيدات الحوامل المسجلات بمراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين نحو 57 ألف سيدة.

وبلغ متوسط عدد زيارات السيدة الحامل لمراكز الرعاية الصحية بوزارة الصحة 5.9 زيارة أما الوكالة 7.3 زيارة للسيدة الحامل، وبلغت نسبة السيدات الحوامل الجدد المسجلات بعيادات الحمل الخطر 44.2% من مجموع الحوامل الجدد في وزارة الصحة، كما غطت المستشفيات الحكومية 67.3% من مجمل الولادات في قطاع غزة.

مركز المعلومات الصحي

وعن دور مركز المعلومات الصحي الفلسطيني في إعداد التقارير السنوية، أوضح أ. هاني الوحيدي مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة أن المركز يستقي معلوماته من مصادرها الأولية في دائرة صحة المرأة، ودائرة الامومة والطفولة بالإدارة العامة للرعاية الأولية، إضافة لدائرة الصحة الإنجابية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم يتم التحقق من دقة البيانات ومعالجتها وتحليلها.

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