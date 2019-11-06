أبو سنينة والعالول يتعرضان لاعتداء مستوطنين خلال تنفيذ جولةً للمناطق المهددة بالمصادرة

تعرّض كل من رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، ونائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال جولة تفقدية للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، في الخليل، إلى اعتداء من قبل المستوطنين.





وتعرض المسؤولان لاعتداء آثم من قبل المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، وتمّ منعهم من الوصول إلى باقي المناطق والصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف.



يأتي ذلك بعدما استقبل أبو سنينة، اليوم الأربعاء، العالول في دار البلدية، وذلك بحضور محافظ الخليل جبرين البكري وأمين سر إقليم حركة فتح وسط الخليل عماد خرواط وأمين سر إقليم حركة فتح شمال الخليل هاني جعارة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية.



ورحبّ رئيس البلدية بالوفد الضيف، مطلعهم على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبيناً احتياجات المدينة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان، موضحاً أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، شاكراً الحكومة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس على اهتمامها بالمناطق المغلقة، مؤكداً أنّ المجلس البلدي وطواقم البلدية لا يألون جهداً في خدمة أبناء شعبهم في كافة أماكن تواجدهم.



من جانبه، أعرب العالول عن سعادته من تمكن البلدية من إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في المناطق المغلقة، مشيراً إلى أنّ زيارة المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات يُعتبر واجباً وطنيا،ً للاطلاع على حياة سكانها وأوضاعهم واحتياجاتهم، مبيناً أنّه سيقوم بنقل صورة الوضع إلى فخامة الرئيس، وحاجتهم الماسّة إلى مد الطرق لضمان وصولهم بسهولة إلى منازلهم.

























يأتي ذلك بعدما استقبل أبو سنينة، اليوم الأربعاء، العالول في دار البلدية، وذلك بحضور محافظ الخليل جبرين البكري وأمين سر إقليم حركة فتح وسط الخليل عماد خرواط وأمين سر إقليم حركة فتح شمال الخليل هاني جعارة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية.ورحبّ رئيس البلدية بالوفد الضيف، مطلعهم على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبيناً احتياجات المدينة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان، موضحاً أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، شاكراً الحكومة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس على اهتمامها بالمناطق المغلقة، مؤكداً أنّ المجلس البلدي وطواقم البلدية لا يألون جهداً في خدمة أبناء شعبهم في كافة أماكن تواجدهم.من جانبه، أعرب العالول عن سعادته من تمكن البلدية من إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في المناطق المغلقة، مشيراً إلى أنّ زيارة المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات يُعتبر واجباً وطنيا،ً للاطلاع على حياة سكانها وأوضاعهم واحتياجاتهم، مبيناً أنّه سيقوم بنقل صورة الوضع إلى فخامة الرئيس، وحاجتهم الماسّة إلى مد الطرق لضمان وصولهم بسهولة إلى منازلهم.

رام الله - دنيا الوطن