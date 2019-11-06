شؤون فلسطينية

أبو سنينة والعالول يتعرضان لاعتداء مستوطنين خلال تنفيذ جولةً للمناطق المهددة بالمصادرة

أبو سنينة والعالول يتعرضان لاعتداء مستوطنين خلال تنفيذ جولةً للمناطق المهددة بالمصادرة
رام الله - دنيا الوطن
تعرّض كل من رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، ونائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال جولة تفقدية للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، في الخليل، إلى اعتداء من قبل المستوطنين.

وتعرض المسؤولان لاعتداء آثم من قبل المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، وتمّ منعهم من الوصول إلى باقي المناطق والصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف.

يأتي ذلك بعدما استقبل أبو سنينة، اليوم الأربعاء، العالول في دار البلدية، وذلك بحضور محافظ الخليل جبرين البكري وأمين سر إقليم حركة فتح وسط الخليل عماد خرواط وأمين سر إقليم حركة فتح شمال الخليل هاني جعارة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية.

ورحبّ رئيس البلدية بالوفد الضيف، مطلعهم على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبيناً احتياجات المدينة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان، موضحاً أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، شاكراً الحكومة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس على اهتمامها بالمناطق المغلقة، مؤكداً أنّ المجلس البلدي وطواقم البلدية لا يألون جهداً في خدمة أبناء شعبهم في كافة أماكن تواجدهم.

من جانبه، أعرب العالول عن سعادته من تمكن البلدية من إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في المناطق المغلقة، مشيراً إلى أنّ زيارة المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات يُعتبر واجباً وطنيا،ً للاطلاع على حياة سكانها وأوضاعهم واحتياجاتهم، مبيناً أنّه سيقوم بنقل صورة الوضع إلى فخامة الرئيس، وحاجتهم الماسّة إلى مد الطرق لضمان وصولهم بسهولة إلى منازلهم.












أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج