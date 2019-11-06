اشتية يدعو وجهاء الداخل للعب دور ضد العنف المجتمعي





وقال اشتية: "سنبقى حريصين على تاريخنا وأرضنا مهما كانت التسميات السياسية والمعادلات التي ترفض نفسها علينا، وفي الوقت الذي نقاتل فيه من أجل نيل حريتنا واستقلالنا فإننا أيضا نريد أن يكون لأهلنا في الأراضي العام 48 مساواة، وستبقى قلوبنا مفتوحة لهم".













رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أهلنا في أراضي عام 48، خاصة الوجهاء والشخصيات الاعتبارية، إلى بذل مزيد من الجهود، ولعب دور ضد العنف المجتمعي.جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، وجهاء عشائر النقب، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والدينية.ورحب اشتية باسم الرئيس محمود عباس، بالوفد، مطلعاً إياهم على آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات العامة والتحضير لها.ووجه رئيس الوزراء التحية لأهلنا في أراضي العام 48، مشيراً إلى أهمية الجهود التي بذلوها في انتخابات الكنيست الأخيرة، من خلال رفع نسبة تصويت الناخبين لصالح القائمة العربية المشتركة.