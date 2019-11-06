شؤون فلسطينية

إسرائيل تحتجز أول شحنة عجول مستوردة وتمنع تسويقها بالضفة وغزة

إسرائيل تحتجز أول شحنة عجول مستوردة وتمنع تسويقها بالضفة وغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن، أن عدداً من تجار العجول الفلسطينيين، أبلغوا الوزارة بأن إسرائيل تحتجز أول شحنة للعجول، والتي تم استيرادها من الخارج.

وقال أبو لبن، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن أول شحنة عجول مستوردة وصلت من الخارج، محتجزة في المزارع الإسرائيلية، وبدائرة الطب البيطري التابعة للاحتلال، مشيراً إلى أنهم أبلغوا من التجار أن الشحنات الخاصة بهم محتجزة لدى إسرائيل.

وأضاف أبو لبن: "لم نبلغ رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الشحنة الأولى، إلا أن التجار أكدوا احتجازها بجانب اتخاذ عدد من الإجراءات بحقهم، أبرزها سحب تصاريحهم الخاصة بالتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع أبو لبن: "الاحتلال يمنع تسويق الشحنة التي وصلت بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أننا سنواصل مراحل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، رغم كل المعيقات التي تضعها سلطة الاحتلال الإسرائيلي". 

وحول ما روجه الإعلام الإسرائيلي بشأن سحب بطاقة (VIP)  الخاصة به، قال أبو لبن: "لم يكن لدي بطاقة خاصة والخبر محاولة لتشويه شخصي في إطار استهداف الثقة بين المسؤول والمجتمع المحلي. 

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، قررت وقف استيراد العجول من إسرائيل، وذلك في إطار الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، فيما تحاول حكومة الاحتلال الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن القرار. 

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