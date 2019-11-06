شؤون فلسطينية

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات
رام الله - دنيا الوطن
أنهت جامعتا فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة الاستعدادات لعقد مؤتمر "الابتكارات وأفضل الممارسات في تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية"، المقرر إطلاقه تحت عاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في حرم جامعة خضوري في طولكرم.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أفضل الابتكارات والممارسات الحديثة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية، والتركيز على الاتجاهات الحديثة في هذا المجال وآدابها، وتحسين القدرات التدريسية وتطويرها لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

ويركز المؤتمر الذي يستهدف الباحثين والمختصين والأكاديمين والمهتمين في مجال تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية، على عدة محاور أهمها الابتكار وأفضل الممارسات وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية وطرق التعلم، وفي الأدب الإنجليزي، والأساليب
الحديثة في توظيف التعليم الرقمي والالكتروني في تعليم وتعلم اللغة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

وتشارك في المؤتمر 10 أوراق علمية محكمة مقدمة من باحثين وأكادميين من الجامعات الفلسطينية، التي تجيب على محاور المؤتمر وجلساته.

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