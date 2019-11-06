شؤون فلسطينية

عشراوي تطالب ممثلي الدول الغربية بالتدخل لإنجاح الانتخابات وإزالة المعيقات الإسرائيلية لإجرائها

عشراوي تطالب ممثلي الدول الغربية بالتدخل لإنجاح الانتخابات وإزالة المعيقات الإسرائيلية لإجرائها
رام الله - دنيا الوطن
بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، مع دبلوماسيين دوليين آخر مستجدات الوضع السياسي الفلسطيني الراهن والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.

والتقت عشراوي، بشكل منفصل، كلا من ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين السيد  فويكو بوزما والقنصل البريطاني العام السيد فيليب هول، وذلك في مقر المنظمة برام الله.

وتطرقت خلال لقائها مع ممثل سلوفينيا الى الدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي خصوصا والمجتمع الدولي بشكل عام لمواجهة سياسات دولة الاحتلال العدوانية المتصاعدة، وثمنت في هذا الصدد مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية، وطالبت الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

من جانبه أكد ممثل سلوفينيا على دعم بلاده لإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية والمساهمة في إزالة المعيقات الإسرائيلية وخاصة في القدس، وشدد على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني وأهمية  تطويرها  في جميع المجالات.

وفي وقت لاحق من اليوم، التقت عشراوي بالقنصل العام البريطاني السيد فيليب هول، وبحث الطرفان التطورات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وطالبت في هذا السياق الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابي وبنّاء في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن تعمل بشكل قانوني وسياسي وأخلاقي لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرقت عشراوي أيضا إلى جهود القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتصميمها على إنجاحها باعتبارها متطلبا واستحقاقا مهما لشعبنا وسبيلا نحو إنهاء الانقسام وتجديد وإحياء الحياة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، ودعت في هذا الصدد بريطانيا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها وخصوصا في القدس المحتلة في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاكاتها للاتفاقات الموقعة وللقانون الدولي والدولي الإنساني .

واستعرضت الطرفان نهاية اللقاء الوضع في بريطانيا على ضوء الانتخابات المقبلة، كما تطرقا لزيارات عشراوي الأخيرة للمملكة المتحدة وأهمية متابعة جميع القضايا التي جرى طرحها خلالها.

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

وزير الأشغال يوجه دعوة لأصحاب الدفيئات الزراعية بغزة بشأن استلام المنحة الكويتية

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

حقيقة منع الإمارات مفتي القدس محمد حسين دخول أراضيها

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

"النضال الشعبي" تطالب حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية بشأن الانتخابات

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

تحت رعاية وحضور اشتية..توقيع اتفاقيات لدعم قطاعي المياه والأراضي من هولندا والبنك الدولي

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

الاحتلال يسلم إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضٍ شرق جنين

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أربع خيام في مسافر يطا

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مركز المعلومات الصحي: المستشفيات الحكومية شهدت67% من الولادات خلال العام المنصرم 2018

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

مطالبات بغزة بتنظيم انتخابات شاملة نزيهة وشفافة واحترام نتائجها لانهاء الانقسام

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

خضوري والقدس المفتوحة تنهيان الاستعدادات لعقد مؤتمر الابتكارات

منوعات

&#34;لم أعتقد يوما حدوث ذلك&#34;.. شاكيرا تكشف &#34;أحلك لحظة&#34; بحياتها

"لم أعتقد يوما حدوث ذلك".. شاكيرا تكشف "أحلك لحظة" بحياتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

نادية لطفي خضعت لجراحة ولا تريد الإفصاح عن طبيعتها

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عربي

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج