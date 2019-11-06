عشراوي تطالب ممثلي الدول الغربية بالتدخل لإنجاح الانتخابات وإزالة المعيقات الإسرائيلية لإجرائها



والتقت عشراوي، بشكل منفصل، كلا من ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين السيد فويكو بوزما والقنصل البريطاني العام السيد فيليب هول، وذلك في مقر المنظمة برام الله.



وتطرقت خلال لقائها مع ممثل سلوفينيا الى الدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي خصوصا والمجتمع الدولي بشكل عام لمواجهة سياسات دولة الاحتلال العدوانية المتصاعدة، وثمنت في هذا الصدد مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية، وطالبت الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.



من جانبه أكد ممثل سلوفينيا على دعم بلاده لإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية والمساهمة في إزالة المعيقات الإسرائيلية وخاصة في القدس، وشدد على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني وأهمية تطويرها في جميع المجالات.



وفي وقت لاحق من اليوم، التقت عشراوي بالقنصل العام البريطاني السيد فيليب هول، وبحث الطرفان التطورات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وطالبت في هذا السياق الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابي وبنّاء في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن تعمل بشكل قانوني وسياسي وأخلاقي لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وتطرقت عشراوي أيضا إلى جهود القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتصميمها على إنجاحها باعتبارها متطلبا واستحقاقا مهما لشعبنا وسبيلا نحو إنهاء الانقسام وتجديد وإحياء الحياة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، ودعت في هذا الصدد بريطانيا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها وخصوصا في القدس المحتلة في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاكاتها للاتفاقات الموقعة وللقانون الدولي والدولي الإنساني .



واستعرضت الطرفان نهاية اللقاء الوضع في بريطانيا على ضوء الانتخابات المقبلة، كما تطرقا لزيارات عشراوي الأخيرة للمملكة المتحدة وأهمية متابعة جميع القضايا التي جرى طرحها خلالها.

رام الله - دنيا الوطنبحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، مع دبلوماسيين دوليين آخر مستجدات الوضع السياسي الفلسطيني الراهن والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.