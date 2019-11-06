المطران حنا: نتمنى ونطالب بأن تتسع رقعة اصدقاء فلسطين بسائر أرجاء العالم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا اعلاميا سويسريا بأن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان مستمرة ومتواصلة والمظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني لا عدّ لها ولا حصر فهنالك جدران عنصرية واغتيالات عشوائية واعتقال واستهداف للقدس بكافة مكوناتها.



وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن ما تتعرض له مدينة القدس من مخططات احتلالية انما لا يمكن وصفه بالكلمات فالقدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق .



وأضاف: أن هنالك جرائم ترتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ومن الاهمية بمكان ان يقوم ما يسمى بالمجتمع الدولي والدول الاوروبية وخصوصا سويسرا بدور اكثر فعالية في لجم الانتهاكات الاسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية الثابتة والتي في سبيلها ضحى وما زال يضحي شعبنا الفلسطيني.



وقال المطران حنا: نشكر كافة اصدقاءنا في سائر ارجاء العالم ونتمنى ان تتسع رقعتهم وان يزداد عدد اولئك المتعاطفين والمتضامنين والمتفهمين لعدالة قضية شعبنا .



وأضاف: رسالة القدس كانت وستبقى رسالة الصمود والثبات والانتماء لهذه الارض المقدسة والمسيحيون الفلسطينيون هم مكون اساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وهي القضية الأولى للأحرار من ابناء امتنا العربية وكافة شعوب العالم .