والد هبة اللبدي: وصلت للمملكة ووزنها منخفض وهي الآن بالفحوصات الطبية

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خاص دنيا الوطن

أكد أحمد اللبدي، والد الأسيرة المحررة هبة، التي أفرجت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن هبة تعرضت للتحقيق بشكل صعب جداً ولمدة 33 يوماً، وبعدها عندما لم يوجهوا لها أي تهمة، تم اعتقالها إدارياً، حيث قررت خوض الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 42 يوماً، واستمرت بذلك، حتى تم إبلاغها بقرار الإفراج عنها.



وقال اللبدي لـ"دنيا الوطن": "تم إبلاغ هبة من قبل السفارة الأردنية والمحامي رسلان محاجنة، بقرار الإفراج عنها، وبعدها قررت فك الإضراب عن الطعام، وقد وصلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الآن في المدينة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية لها".



وأضاف: "عندما وصلت إلى المملكة، كان وزنها منخفضاً، وبالتالي كان يجب إجراء الفحوصات الطبية لها من ناحية القلب والسكر وغيرها".



وحول سبب اعتقالها، أكد والد هبة، أنه لا يوجد أي سبب لاعتقالها، ولم يوجهوا لها أية تهمة، وبالتالي لجؤوا إلى أسلوب الاعتقال الإداري لقهر الشعب.