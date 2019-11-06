طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف (10/31).
وطالبت الوزارة، المسافرين، بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت الوزارة، المسافرين لإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف (10/31).
وطالبت الوزارة، المسافرين، بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت الوزارة، المسافرين لإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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