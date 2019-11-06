إصابة ستة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على محيط القصر العدلي بحلب

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة مدنيين سوريين، جراء سقوط قذيفتين، أطلقتهما المجموعات المسلحة اليوم الأربعاء، على محيط القصر العدلي بمدينة حلب، بحسب ما أعلنته وكالة (سانا) السورية.



واعتدت المجموعات يوم السبت الماضي، على حي شارع النيل في حلب، بقذيفتين صاروخيتين سقطتا في السوق المحلي، ما تسبب بجرح امرأة، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.