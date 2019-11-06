الاتصالات بغزة تُصدر استشارة للجمهور حول نموذج تقديم الإنترنت خلال خطوط BSA





وقدمت الوزارة تعريفاً بخدمة الإنترنت عن طريق خط النفاذ (BSA) مبينة أنها خدمة تمكن مزود خدمات الإنترنت من النفاذ للشبكة الفقارية لشركة الاتصالات الفلسطينية المرخصة لتقديم خدماته للمستخدم النهائي عن طريق النفاذ لخطوط (xDSL).



وتطرقت الوزارة لواقع الخدمة، موضحة أن المشترك يحصل على خدمة الإنترنت من خلال الاشتراك في خطوط النفاذ من شركة الاتصالات الفلسطينية، ويتم المحاسبة على ذلك من خلال فاتورة خط الهاتف، والتي تصدر بشكل شهري، ويتم الحصول على خدمات الإنترنت من خلال الاشتراك مع أحد مزودي خدمات الإنترنت المرخصين، ويتم المحاسبة مقابل خدمة الإنترنت من خلال فاتورة مستقلة، يصدرها مزود الخدمة.



وذكرت أن مزود الخدمة خدمات الإنترنت للمشتركين يتوجب عليه أن يرتبط مع شركة الاتصالات الفلسطينية من خلال خطوط الربط البيني (Backhauling) ويقوم المزود بدفع مقابل ذلك لشركة الاتصالات الفلسطينية حسب الأسعار المعتمدة لخطوط الربط البيني.



وأشارت الوزارة الى ان عدد مشتركي الانترنت من خلال خطوط النفاذ (BSA) في قطاع غزة يبلغ حوالي 90450 مشتركاً، وذلك حسب تقرير الربع الثالث من عام 2019.







بت/ ثانية + 20 إنترنت).



ودعت الوزارة المختصين المشاركة في الاستشارة، والإجابة على الأسئلة التالية، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه:



- هل يعتبر من وجهة نظرك نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ (BSA) متناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة حاليا؟ وفي حال كانت الإجابة سلبية،فما هي الرؤية المقترحة لتحسين نموذج العمل لتقديم الخدمة؟



- من خلال معرفتك، هل تعتقد أن نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ مجديا اقتصاديا؟



- ما هو تقييمك لجودة خدمات الانترنت المقدمة للمشترك النهائي حاليا من خلال هذا النموذج؟ وما هي مقترحاتك لتعزيز جودة الخدمة المقدمة من خلال هذا النموذج؟



- هل ترى ضرورة لتنظيم أسعار الخدمة بين شركة الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت؟ إذا كانت الإجابة ايجابية، فما هو التصور المقترح لذلك؟



- هل تفضل الحصول على خدمة انترنت متكاملة من مزود واحد ( خط نفاذ + انترنت ) ؟ ولماذا ؟



- هل أنت مع إصدار فاتورة موحدة للخدمة (سعر النفاذ وسعر الانترنت) أم الإبقاء على الوضع الحالي؟ و هل تفضل الدفع المسبق أم الفوترة اللاحقة ؟



- هل تعتبر التقنيات الأخرى لتزويد خدمات الانترنت ( مثال : الانترنت اللاسلكي ) بديلاً مناسباً من حيث جودة الخدمة و أسعارها ؟ ولماذا؟



يرجى إرسال الإجابات عبر البريد الالكتروني



- اسم المشارك.



- عنوان المشارك



- رقم هاتف/محمول للمشارك



- طبيعة عمل المشارك.



- تاريخ تعبئة الاستشارة.



هذا و ترحب الوزارة بإضافة إي ملاحظات أو اقتراحات بخصوص المواضيع المقترحة في الاستشارة و تؤكد على انه سيتم التعامل مع آرائكم و معلوماتكم الشخصية بمنتهى السرية التامة و تستخدم لغرض إعداد هذه الاستشارة فقط و بأنه سيتم نشر نتائج هذه الاستشارة على موقع الوزارة. هذا وبلغ عدد الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من خلال هذا النموذج في قطاع غزة حالياً خمس شركات، ويبلغ متوسط سعر الدخول لخدمات الإنترنت من خلال هذا النموذج 84 شيكلاً شهرياً (20 شيكل اشتراك هاتف+ 44 شيكلاً خط نفاذ بسرعة 4 ميجابت/ ثانية + 20 إنترنت).ودعت الوزارة المختصين المشاركة في الاستشارة، والإجابة على الأسئلة التالية، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه:- هل يعتبر من وجهة نظرك نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ (BSA) متناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة حاليا؟ وفي حال كانت الإجابة سلبية،فما هي الرؤية المقترحة لتحسين نموذج العمل لتقديم الخدمة؟- من خلال معرفتك، هل تعتقد أن نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ مجديا اقتصاديا؟- ما هو تقييمك لجودة خدمات الانترنت المقدمة للمشترك النهائي حاليا من خلال هذا النموذج؟ وما هي مقترحاتك لتعزيز جودة الخدمة المقدمة من خلال هذا النموذج؟- هل ترى ضرورة لتنظيم أسعار الخدمة بين شركة الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت؟ إذا كانت الإجابة ايجابية، فما هو التصور المقترح لذلك؟- هل تفضل الحصول على خدمة انترنت متكاملة من مزود واحد ( خط نفاذ + انترنت ) ؟ ولماذا ؟- هل أنت مع إصدار فاتورة موحدة للخدمة (سعر النفاذ وسعر الانترنت) أم الإبقاء على الوضع الحالي؟ و هل تفضل الدفع المسبق أم الفوترة اللاحقة ؟- هل تعتبر التقنيات الأخرى لتزويد خدمات الانترنت ( مثال : الانترنت اللاسلكي ) بديلاً مناسباً من حيث جودة الخدمة و أسعارها ؟ ولماذا؟يرجى إرسال الإجابات عبر البريد الالكتروني [email protected] في موعد اقصاه 14/11/2019 مصحوبا بالبيانات التالية لمن يرغب في إضافتها:- اسم المشارك.- عنوان المشارك- رقم هاتف/محمول للمشارك- طبيعة عمل المشارك.- تاريخ تعبئة الاستشارة.هذا و ترحب الوزارة بإضافة إي ملاحظات أو اقتراحات بخصوص المواضيع المقترحة في الاستشارة و تؤكد على انه سيتم التعامل مع آرائكم و معلوماتكم الشخصية بمنتهى السرية التامة و تستخدم لغرض إعداد هذه الاستشارة فقط و بأنه سيتم نشر نتائج هذه الاستشارة على موقع الوزارة.

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، المختصين والمعنيين؛ لإبداء الرأي حول نموذج تقديم خدمات الإنترنت من خلال خطوط النفاذ (BSA) وذلك كمساهمة من الجميع في تطوير هذا القطاع الحيوي، مبينة أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إشراك كافة شرائح المجتمع في تعزيز نشر خدمات الوصول للإنترنت للمواطنين ومواكبة التطورات المسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.