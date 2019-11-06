الجبهة الديمقراطية تُعلن موقفها إزاء أزمة شركات "الكوتشوك" بغزة

شركات إطارات السيارات بغزة تواصل الإضراب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقوفها إلى جانب شركات إطارات السيارات "الكوتشوك" العاملة في قطاع غزة، في حراكهم الاحتجاجي ضد الاحتكار.



وشددت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، على ضرورة وقف سياسة الاحتكار والتلاعب بأسعار إطارات السيارات في القطاع، التي تُلحق الأذى والضرر بالسائقين، وأصحاب الشركات على السواء، متسائلة عن "دور دائرة حماية المستهلك في حماية السوق المحلي، والوقوف إلى جانب المواطنين ودعم صمودهم، وإيجاد بيئة للمنافسة الإيجابية بين التجار دون إلحاق الضرر بالمواطن".



ودعت الجبهة وزارة الاقتصاد في غزة؛ للقيام بدورها في تشديد الرقابة على جودة السلع والمنتوجات وأسعارها، ومدى ملاءمتها للسوق المحلي، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمحتكرين.



وأوضحت الجبهة، أن منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إدخال بعض السلع والبضائع، يصب في إطار تشديد الحصار الإسرائيلي وخنق قطاع غزة، ما يتطلب من كافة الوسطاء التدخل السريع والضغط على الاحتلال؛ لإجباره على تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار.