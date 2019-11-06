شؤون فلسطينية

عشراوي: النظام القضائي الإسرائيلي امتداد للاحتلال وذراع لتنفيذ سياساته

عشراوي: النظام القضائي الإسرائيلي امتداد للاحتلال وذراع لتنفيذ سياساته
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، أن إسرائيل تجيّر نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها الإحلالي الإجرامي، عبر استهداف حياة وحقوق الشعب الفلسطيني ومناصريه، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها.

واستنكرت في هذا السياق، تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار الحكومة الإسرائيلية، ترحيل مدير مؤسسة (هيومن رايتس ووتش)، السيد عمر شاكر، ووصفته بالأمر المعيب.

وقالت: "يقدم هذا الحكم دليلًا إضافيًا على تورط القضاء الإسرائيلي في إسكات منتقدي إسرائيل، والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، عبر تأييد ومساندة القرارات والإجراءات غير القانونية، التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية؛ لتعزيز احتلالها الوحشي، وحرمان شعبنا  من حقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

ولفتت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذا التواطؤ المفضوح، يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء لجرائمه، ويُشرع اضطهاد كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويكشف انتهاكاته.

وأضافت: "لقد أكد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، على أن القضاء الإسرائيلي، هو أيضًا جزء من حملة إسرائيل للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وإن سياسة إسرائيل ترحيل نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة المشروعة، هو امتداد لثقافة الإفلات من العقاب التي يجب أن تنتهي".

وأكدت عشراوي في ختام بيانها، أن الشعب والقيادة الفلسطينية، يقفان إلى جانب شاكر ومؤسسة (هيومن رايتس ووتش) ويدعمان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. 

ودعت في هذا الصدد جميع الأطراف الدولية الملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية الشعب الفلسطيني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

أخبار ذات صلة

الاتصالات بغزة تُصدر استشارة للجمهور حول نموذج تقديم الإنترنت خلال خطوط BSA

الاتصالات بغزة تُصدر استشارة للجمهور حول نموذج تقديم الإنترنت خلال خطوط BSA

حلايقة: الرئيس عباس يتعرض لضغط دولي لإصدار مرسوم الانتخابات

حلايقة: الرئيس عباس يتعرض لضغط دولي لإصدار مرسوم الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تكشف تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة أمس

لجنة الانتخابات المركزية تكشف تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة أمس

الأمين العام للأمم المتحدة يُعين ساوندرز قائمًا بأعمال (أونروا)

الأمين العام للأمم المتحدة يُعين ساوندرز قائمًا بأعمال (أونروا)

الاقتصاد بغزة: سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو للمستهلك 55 شيكلاً

الاقتصاد بغزة: سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو للمستهلك 55 شيكلاً

وفد من حماس برئاسة الحية يُغادر القطاع اليوم متوجهاً للقاهرة ودول أخرى

وفد من حماس برئاسة الحية يُغادر القطاع اليوم متوجهاً للقاهرة ودول أخرى

57 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

57 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مواطنون أردنيون يتوجهون لـ (معبر الكرامة) لاستقبال اللبدي ومرعي

مواطنون أردنيون يتوجهون لـ (معبر الكرامة) لاستقبال اللبدي ومرعي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي: النظام القضائي الإسرائيلي امتداد للاحتلال وذراع لتنفيذ سياساته

عشراوي: النظام القضائي الإسرائيلي امتداد للاحتلال وذراع لتنفيذ سياساته

57 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

57 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مواطنون أردنيون يتوجهون لـ (معبر الكرامة) لاستقبال اللبدي ومرعي

مواطنون أردنيون يتوجهون لـ (معبر الكرامة) لاستقبال اللبدي ومرعي

شاهد: شركة ترست العالمية للتأمين ترعى بازار الزيتون الأول

شاهد: شركة ترست العالمية للتأمين ترعى بازار الزيتون الأول

شاهد: انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية 2019 برعاية (ترست)

شاهد: انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية 2019 برعاية (ترست)

مؤسسة الحق: محاكمة القضاة على حقهم في التعبير عن الرأي انتهاك للقانون والمعايير

مؤسسة الحق: محاكمة القضاة على حقهم في التعبير عن الرأي انتهاك للقانون والمعايير

الاحتلال يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في بورين بنابلس

الاحتلال يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في بورين بنابلس

الصفدي: ساعات ويتم الإفراج عن الأسيريْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

الصفدي: ساعات ويتم الإفراج عن الأسيريْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

منوعات

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

أول رد لطارق العريان على زواجه من نسرين طافش

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

شاهد: بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب&#34;إنساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الكشف عن سبب حذف يوتيوب كليب"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

بعد غياب 30 عامًا..&#34;كوكو شانيل&#34; تعيد شريهان للمسرح

بعد غياب 30 عامًا.."كوكو شانيل" تعيد شريهان للمسرح

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في &#34;ليلة سهم&#34; بقرار غريب.. وأصالة تبكي

عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في "ليلة سهم" بقرار غريب.. وأصالة تبكي

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

عربي

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

مقتل متظاهريْن في كربلاء وجرحى بالرصاص ببغداد

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

(يديعوت): الإمارات ستسمح للإسرائيليين بالدخول لأراضيها بجواز سفر إسرائيلي

(يديعوت): الإمارات ستسمح للإسرائيليين بالدخول لأراضيها بجواز سفر إسرائيلي

خلال يومين.. ارتفاع حصيلة الاحتجاجات بالعراق إلى 13 قتيلاً

خلال يومين.. ارتفاع حصيلة الاحتجاجات بالعراق إلى 13 قتيلاً