شاهد: وصول الأسيران اللبدي ومرعي الى الأراضي الاردنية عبر معبر الكرامة













رام الله - دنيا الوطن⁦وصل الأسيران المحرران الأردنيان، عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي، قبل قليل، إلى الجانب الأردني، معبر الكرامة، وذلك بعد الافراج عنهما من سجون الاحتلال الاسرائيلي.وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد أفرجت عن الأسيران اللبدي ومرعي من سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، بعد فترة طويلة من اضرابهما المفتوح عن الطعام.